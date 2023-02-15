Февраль, 15 в 6:47

В городе Коломна, Московская область РФ, вечером 14 февраля начался большой пожар. Возгорание произошло на бывшем предприятии по ремонту вагонов поездов, расположенном на Окском проспекте. Об этом заявили в МЧС России.

Известно, что пожар охватил 900 квадратных метров постройки ангара на территории бывшего завода.

– В г. Коломна Московской области пожар охватил 900 кв.м. здания ангара на территории бывшего завода. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания, говорится в сообщении.

Возгорание произошло на бывшем предприятии по ремонту вагонов поездов, расположенном на Окском проспекте. Также российские СМИ пишут, что горящий ангар располагается напротив предприятия, занимающегося производством вооружений. Речь идет об АО НПК КБ машиностроения, которое занимается производством баллистических ракет и установок Искандер, а также ПЗРК, ОТРК, ПТРК и боеприпасов.

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Источник: МЧС РФ