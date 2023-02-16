В США обеспокоены возможными планами РФ относительно Молдовы

Февраль, 16 в 9:05

США “глубоко обеспокоены” сообщениями о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью Радио Свобода.

— Я думаю, что мы – все мы – слишком хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать, – сказала она.

По словам Донфрид, США находятся “в очень тесном контакте с нашими молдавскими партнерами в это критическое время, и мы решительно поддерживаем лидерство президента Молдовы Майи Санду”.

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Она также отметила, что Молдова находится в уязвимом географическом положении, учитывая войну России против соседней Украины и ситуацию в Приднестровье, где РФ держит войска.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия намерена организовать государственный переворот в Молдове. Этот план предполагает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти.