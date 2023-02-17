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Сбитые объекты над США, вероятно, связаны с частными компаниями, а не с Китаем – Байден

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас нет информации о том, что сбитые над воздушным пространством Северной Америки воздушные объекты связаны с китайской программой шпионских аэростатов.

– Текущая оценка разведывательного сообщества состоит в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, которые изучают погоду или проводят другие научные исследования, – сказал Байден.

Байден добавил, что приказал военным сбить три неопознанных объекта из-за их опасности для коммерческого воздушного движения и из-за того, что военные не могли исключить риск наблюдения за чувствительными объектами. Президент США подчеркнул отсутствие указаний на то, что они были связаны с китайской программой шпионских аэростатов.

— Ничто не указывает на то, что они были связаны с китайской программой шпионских аэростатов, или что это были аппараты наблюдения из любой другой страны, — добавил он.

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Источник: CNN
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