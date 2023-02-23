США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия России — WSJ

Февраль, 23 в 8:37

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

По словам официальных лиц, ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция, похоже, меняется.

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— До сих пор существовала некоторая неопределенность относительно того, какую практическую помощь Китай может оказать России. Но разведданные, которые сейчас имеют США и их союзники, гораздо менее двусмысленны, — сказал высокопоставленный западный чиновник.

Впрочем, как добавляет издание, Пекин пока не принял решения о поставках оружия РФ.

Отмечается, что дискуссии относительно публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходят накануне заседания Совбеза ООН, посвященного первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

21 февраля в Wall Street Journal сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях, которые будет иметь передача оружия России.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что если Китай предоставит оружие стране-агрессору, то он “пересечет красную линию”.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.