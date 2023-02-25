Февраль, 25 в 15:28

США имеют разведывательные данные о том, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для их использования в войне против Украины.

Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишут американские СМИ.

Издание подчеркивает, что Пекин пока не принял окончательного решения и не имеет никаких доказательств того, что состоялась передача оружия.

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Однако переговоры между Китаем и Россией по ценам и комплектации оборудования продолжаются, отмечает CNN.

В то же время российская армия стремительно исчерпывает свои запасы боеприпасов уже больше года с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам источников, Москва неоднократно просила у Пекина беспилотники и боеприпасы, и китайское руководство в течение последних нескольких месяцев активно обсуждало, отправлять летальный груз или нет.

В американской разведке считают, что сейчас Китай склоняется к предоставлению оборудования – несмотря на то, что совсем недавно Пекин призвал к мирным переговорам и предложил всем сторонам прекратить нападения на мирных жителей.

По данным источников, предоставление беспилотников и боеприпасов, скорее всего, будет касаться стрелкового оружия – например, ручного, – а не крупной артиллерии.

Рассматривается помощь, состоящая из 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, запасы которых у России сокращаются, поскольку она ведет войну в основном с помощью артиллерии, цитирует Washington Post официальные лица США.

– Китай может изменить правила игры. Если Китай продолжит передачу, это станет первым случаем, когда Пекин окажет смертельную помощь в конфликте, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны США, – сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

В пятницу, 24 февраля, Байден заявил, что “не ожидает большой инициативы” со стороны Китая по предоставлению оружия России. Он добавил, что США “отреагируют”, если любая будущая поддержка пересечет красную линию.