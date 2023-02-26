Почти 40% британцев донатили на помощь Украине — опрос

Февраль, 26 в 13:19

Более трети взрослого населения Великобритании сделали пожертвования на гуманитарную помощь Украине.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный по заказу гуманитарной организации Christian Aid, пишет The Guardian.

Так, согласно опросу, 37% взрослого населения сделали то или иное пожертвование. Около 81% сказали, что они по-прежнему обеспокоены последствиями конфликта.

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Издание отмечает, что по данным Christian Aid, 17,7 миллионов украинцев нуждаются в помощи, а более 13 миллионов человек не могут вернуться в свои дома через год после вторжения.

— Вторжение Владимира Путина развязало ужасное насилие и нанесло неописуемые страдания миллионам невинных людей. Мы видели, как были разрушены дома, разбиты семьи, а невинные люди подверглись жестокому насилию и травмам, — заявил глава организации Джон Сентаму.

Ранее литовцы собрали €14 млн для закупки радаров для Украины.