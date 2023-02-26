Почти 40% британцев донатили на помощь Украине — опрос
Более трети взрослого населения Великобритании сделали пожертвования на гуманитарную помощь Украине.
Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный по заказу гуманитарной организации Christian Aid, пишет The Guardian.
Так, согласно опросу, 37% взрослого населения сделали то или иное пожертвование. Около 81% сказали, что они по-прежнему обеспокоены последствиями конфликта.
Издание отмечает, что по данным Christian Aid, 17,7 миллионов украинцев нуждаются в помощи, а более 13 миллионов человек не могут вернуться в свои дома через год после вторжения.
— Вторжение Владимира Путина развязало ужасное насилие и нанесло неописуемые страдания миллионам невинных людей. Мы видели, как были разрушены дома, разбиты семьи, а невинные люди подверглись жестокому насилию и травмам, — заявил глава организации Джон Сентаму.
Ранее литовцы собрали €14 млн для закупки радаров для Украины.