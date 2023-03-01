Посол рассказал о преимуществах израильских систем оповещения, которые отправят Украине

Март, 01 в 14:40

Системы раннего оповещения, которые Украина получит от Израиля, помогут точнее указывать место, куда нацелена ракета или дрон.

Об этом сообщил посол государства Израиль в Украине Михаил Бродский в интервью BBC Украина.

По его словам, в Израиле существует довольно совершенная и современная система раннего оповещения. В то же время, по мнению посла, ее надо адаптировать для нужд Украины, потому что она гораздо больше по территории и здесь другие угрозы.

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— В чем смысл этих систем? В том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, как это часто делается, когда откуда-то вылетают ракеты, и мы не знаем, куда она летит, — отметил Бродский.

Кроме того, система приведет к тому, что люди будут ответственнее относиться к необходимости идти в укрытие в случае воздушной тревоги, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, добавил он.

Посол также рассказал, что в Израиле уже через несколько секунд после взлета ракеты соответствующие специалисты имеют представление о том, куда эта ракета направляется, в какой город, даже в какой район этого города. Там включается сирена воздушной тревоги, и “очевидно, что средства ПВО могут результативнее справиться с этой угрозой”.

Ранее в Минобороны сообщили, что власти Израиля предоставят Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.