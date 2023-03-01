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Факты / Світ

РФ поставляет Китаю уран для производства оружейного плутония – Bloomberg

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Росатом

Импорт Китаем урана с РФ вызывает потенциал производства оружейного плутония и новейшей гонки вооружений. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Китайский ядерный реактор на быстрых нейтронах, расположенный на острове Чанбяо, является одной из ядерных установок, наиболее наблюдаемых в мире. Представители разведки США прогнозируют, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний. Это может помочь Пекину увеличить запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет – с 400 до 1 500, и сровнять свой ядерный арсенал с арсеналами США и России.

— Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Одно дело, которое заставляет меня нервничать, это то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не насущная проблема, но это, безусловно, плохой знак, – сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Чиновники Пентагона говорят, что 12 декабря российская государственная корпорация Росатом передала в Китай 6 477 кг урана. Это подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс Азии, где растет напряженность из-за Тайваня и контроля над Южнокитайским морем.

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Источник: Bloomberg
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