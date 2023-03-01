Разговоры Шольца и Путина стоило бы записывать — глава Федерального архива

Март, 01 в 15:57

Глава немецкого Федерального архива Михаэль Голман считает, что стоило бы записывать телефонные разговоры канцлера Олафа Шольца и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас телефонные переговоры не записываются, но такую практику следует изменить, считает Голман.

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— Ряд оппозиционных политиков Германии ранее предполагали, что канцлер мог умышленно затягивать с поставками вооружения в Украину из-за угроз главы Кремля. Сам Шольц угрозы отрицал, — указывает издание.

Ранее спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Берлин не видит желания Путина останавливать войну против Украины, однако “важно оставаться в контакте”, поэтому канцлер Олаф Шольц продолжит звонить в Кремль.