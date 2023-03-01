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В Греции столкнулись пассажирский и грузовые поезда: 29 погибших и 85 раненых

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги
Фото: Getty Images

Спасатели отчаянно ищут выживших после лобового столкновения двух поездов в центральной Греции, в результате которого погибли десятки человек и десятки пострадали.

По меньшей мере, 29 человек погибли и более 85 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с более 350 людьми и грузового во вторник вечером, незадолго до полуночи. Это произошло в Темпе, центральная Греция, вблизи города Лариса, сообщила греческая пожарная служба.

В спасательной операции задействовано по меньшей мере 150 пожарных с 17 машинами и 40 каретами скорой помощи.

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