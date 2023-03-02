Столкновение поездов в Греции: после аварии в стране вспыхнули протесты

Март, 02 в 12:58

В Греции вспыхнули протесты из-за столкновения пассажирского и грузового поездов, в результате которого погибли 43 человека.

Об этом сообщает BBC.

Отмечено, что демонстранты столкнулись с полицией в Афинах возле штаб-квартиры Hellenic Train – компании, отвечающей за обслуживание греческих железных дорог.

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Также протесты прошли в Салониках и городе Лариса, неподалеку от которого в ночь на среду произошла трагедия.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что инцидент произошел из-за “трагической человеческой ошибки”.

Расследование продолжается. На данный момент 59-летнему начальнику местной станции предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он отрицает какие-либо правонарушения, виня в аварии техническую неисправность.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем неоднократно предупреждали в течение многих лет.

– Боль превратилась в гнев за десятки погибших и раненых коллег и сограждан. Неуважение, которое в течение многих лет проявляли правительства к греческим железным дорогам, привело к трагическому результату, – говорится в заявлении железнодорожников, которые собираются бастовать в четверг.

В ночь на 1 марта в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Количество погибших в результате аварии возросло до 43 человек.

Пока не известно, что стало причиной столкновения с пассажирским поездом, который следовал между Салониками и Афинами.

Решением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявлен трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы.

Фото: RoINTEL