Газовый шантаж со стороны РФ провалился — Еврокомиссия

Март, 04 в 18:21

Благодаря усилиям граждан и бизнеса в странах-членах Европейского Союза энергетический шантаж cо стороны РФ провалился.

Об этом сообщает Еврокомиссия в Twitter.

– Энергетический шантаж со стороны России провалился. Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС, мы сократили потребление газа на 19%. А наши газохранилища пока заполнены на 62%, – заявили в ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что благодаря европейскому единству и разумной энергетической политике Евросоюз укрепляет свою энергетическую независимость.

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Напомним, что в 2022 году Россия полностью остановила поставки газа в Европу из-за газопровода Северный поток, что вызвало очередной всплеск цен на энергетическом рынке ЕС.

Со своей стороны, Евросоюз разработал стратегию преодоления текущего энергетического кризиса, основными элементами которого являются повышение энергоэффективности, диверсификация путей поставок энергоресурсов с целью выхода из зависимости от России и ускоренное развитие возобновляемых источников энергии с целью постепенного отказа от использования ископаемого топлива.