Ответ на поддержку Тайваня со стороны США. Китай намекнул, что может начать поставлять России оружие

Март, 07 в 14:37

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял возможные поставки оружия России с военной поддержкой США Тайваня.

Об этом сообщает CNN.

— Почему США просят Китай не предоставлять оружие России, в то время как сами продолжают продавать оружие Тайваню, — сказал Цинь Ган.

По его словам, является “абсурдным” вмешательство “высокопоставленных чиновников США” в вопрос Тайваня, который является “делом китайского народа”.

Сейчас смотрят

Что касается войны в Украине, то Цинь заявил, что “Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружие ни одной из сторон”.

— Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее, — добавил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать РФ оружие, а использовать свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.