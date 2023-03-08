Пентагон рекордно увеличивает расходы на закупку оружия и разработок – Bloomberg

Март, 08 в 13:20

На следующий финансовый год бюджет Пентагона предусматривает значительное увеличение расходов по закупке оружия и научно-исследовательские работы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

План расходов, который президент США Джо Байден может предложить 9 марта, включает в себя то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: $170 млрд на закупку вооружений и $145 млрд на исследования и разработки.

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Один из чиновников отметил, что “верхний предел” бюджета Министерства обороны на год, который начинается 1 октября, превысит $835 млрд по сравнению с $816 млрд, которые Конгресс ассигновал на текущий финансовый год.

– Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на эти цели финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет Министерства обороны формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который рассматривается Пентагоном как главный потенциальный претендент на военное лидерство, – пишет издание.

Бывший аналитик по вопросам обороны в Административно-бюджетном управлении, который сейчас работает в Центре международных и стратегических исследований Марк Кансиан, отметил:

– Будущий запрос Пентагона на модернизацию вооружений “отражает бюджет, который все еще сосредоточен в первую очередь на разработке вооружений для будущих войн, а не на закупке вооружений для ближайших войн”.

Среди основных систем, которые выиграют от предложенного нового бюджета, F-35 корпорации Lockheed Martin, самая дорогая система вооружений США. На закупку, дальнейшее развитие и модернизацию истребителей в бюджете предусмотрено $13,5 млрд.

Пентагон запросит 83 самолета F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, которые отвечают целям этих служб. Это включает в себя запланированные 48 самолетов для ВВС и 35 для ВМС и морской пехоты.

Это более 61 самолета, которые администрация просила в 2022 году. Конгресс добавил 19 самолетов в окончательный законопроект о расходах в этом году, всего 80 самолетов.

Запрос на закупки в размере $170 млрд на 8 млрд больше, чем Конгресс ассигновал на этот финансовый год. Запрос на исследования и разработки примерно на $5 млрд больше, чем был утвержден Конгрессом.

По словам одного из членов правительства, бюджет также предусматривает значительное финансирование боеприпасов для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в потенциальном будущем конфликте с Китаем.

По словам Кансиана, запрос на исследования и разработки будет самым высоким за всю историю, а закупки будут равны самым высоким показателям со времен разгара войн в Ираке и Афганистане.

Один из высокопоставленных чиновников администрации отметила, что этот запрос будет самым большим в “номинальных” долларах, не скорректированных на инфляцию. Однако некоторые бюджеты Пентагона в середине 2000-х годов были выше, если их пересчитать в доллары 2022 финансового года.

Для сравнения, в течение 2008-2011 финансовых лет, когда администрация президента Джорджа Буша-младшего увеличила количество американских войск и техники в Ираке, общие расходы Пентагона составляли от $832 до $858 млрд в пересчете на доллары 2022 года.