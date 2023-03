Обустроили понтон для переправы: на границе с Польшей белорусы помогают перебраться нелегалам

Службы Беларуси помогают иностранным мигрантам нелегально проникнуть в Польшу, в том числе посредством понтонов через реку.

Об этом сообщили в польской пограничной службе.

Там отметили, что службы Беларуси постоянно подвозят иностранцев к границе с Польшей, обозначают место пересечения, дают мигрантам инструменты, чтобы перерезать ограждение и проникнуть нелегально в страну.

Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu i 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 11, 2023