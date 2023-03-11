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Обустроили понтон для переправы: на границе с Польшей белорусы помогают перебраться нелегалам

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обустроили понтон для переправы: на границе с Польшей белорусы помогают перебраться нелегалам

Службы Беларуси помогают иностранным мигрантам нелегально проникнуть в Польшу, в том числе посредством понтонов через реку.

Об этом сообщили в польской пограничной службе.

Там отметили, что службы Беларуси постоянно подвозят иностранцев к границе с Польшей, обозначают место пересечения, дают мигрантам инструменты, чтобы перерезать ограждение и проникнуть нелегально в страну.

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– В районе населенного пункта Крынки 15 человек (12 из Афганистана и 3 – из Сирии) пересекли пограничную реку Свислочь, используя для переправы понтоны, – отметили польские пограничники.

К слову, на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили троих мужчин призывного возраста, которые пытались выехать в Венгрию за поддельными документами.

Фото: скрин с видео

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