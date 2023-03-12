Суд в Эстонии арестовал трех пророссийских политиков

Март, 12 в 14:17

Харьюский уездный суд принял решение взять под стражу трех мужчин, которых подозревают в создании связей против Эстонской Республики, на срок до двух месяцев.

Об этом сообщает ERR.

Указано, что суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры и признал подозрение в совершении преступления обоснованным. По мнению суда, мужчины могут уклониться от уголовного производства, пока находятся на свободе. Также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.

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В ночь на 10 марта Полиция безопасности задержала трех мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Среди задержанных был лидер движения Koos Айво Петерсон. Он неоднократно выступал с заявлениями в поддержку РФ, а также недавно посетил захваченные регионы Украины. Также задержали Дмитрия Роотси и Андрея Андронова.

Указано, что Петерсон и Роотси — граждане Эстонии, Андронов — гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Подозрения всем троим предъявлены по статье 235(1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. По этой статье можно получить до шести лет тюрьмы.

Ранее экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала предоставить Украине истребители.

Источник: ERR