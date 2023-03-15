Украину ждет тяжелая борьба весной и летом, США поможет с боеприпасами — Пентагон
В Пентагоне считают, что весной и летом Украину ждет тяжелая борьба против России, и обещают помочь с боеприпасами.
Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
По словам генерала, США тесно сотрудничают с союзниками, чтобы обеспечить ВСУ вооружением и признают, что впереди ожидается тяжелая борьба, особенно в весенний и летний периоды.
Он отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы доставить как можно быстрее все необходимые боеприпасы в передовые части Украины.
– Вы слышали, как госсекретарь Остин и другие говорят, что нам следует убедиться, что у них есть все необходимое для успеха, — заявил представитель Пентагона.
Райдер отметил, что заседание стран-доноров военной помощи в формате Рамштайн 15 марта будет посвящено насущным потребностям, в частности боеприпасам.
Ранее мы рассказывали, что Пентагон хочет выделить $170 млрд на новый финансовый год для замены боеприпасов, которые передают в Украину, и заказа дальнобойного оружия в случае военного конфликта с Китаем.