ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто дестабилизирует Молдову — СМИ

Март, 15 в 8:23

Евросоюз хочет ввести санкции против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— ЕС изучает возможность введения санкций против лиц/организаций, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом недавно попросил Кишинев, — говорится в сообщении.

The EU is exploring the possibility of introducing sanctions on people/entities trying to de-stabilise #Moldova. This was requested by Chisinău recently. #Ukraine #Russia Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 14, 2023

12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между полицией и митингующими произошли столкновения. 54 протестующих задержали, из них 21 — несовершеннолетние.

Глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что таким образом российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщал, что сейчас непосредственной военной опасности для страны нет. Однако Россия ведет гибридную войну с целью “свержения государственной власти”