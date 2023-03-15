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ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто дестабилизирует Молдову — СМИ

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЄС
Фото: Unsplash

Евросоюз хочет ввести санкции против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— ЕС изучает возможность введения санкций против лиц/организаций, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове. Об этом недавно попросил Кишинев, — говорится в сообщении.

12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между полицией и митингующими произошли столкновения. 54 протестующих задержали, из них 21 — несовершеннолетние.

Глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что таким образом российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщал, что сейчас непосредственной военной опасности для страны нет. Однако Россия ведет гибридную войну с целью “свержения государственной власти”

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