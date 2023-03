ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто дестабилизирует Молдову — СМИ

Евросоюз хочет ввести санкции против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

The EU is exploring the possibility of introducing sanctions on people/entities trying to de-stabilise #Moldova. This was requested by Chisinău recently. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 14, 2023