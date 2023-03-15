Столкновение MQ-9 Reaper и Су-27. Эксперт объяснил, чего хотела достичь РФ

Март, 15 в 16:01

Столкновение над Черным морем в международном авиапространстве американского беспилотника MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 является, безусловно, целенаправленной атакой РФ.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

— Я думаю, расчет такой: россияне действительно хотели повредить этот дрон и заставить его сесть на воду или упасть. Нанести как можно меньше разрушений, чтобы потом его в целом виде выловить и передать, видимо, в Китай или Иран, — говорит специалист.

Также эксперт считает, что РФ планировала обезвредить беспилотник, чтобы он не использовался США в дальнейшем.

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В то же время, как заявил аналитик, россиянам не удалось достичь цели. Он напомнил, что координатор по коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США действуют так, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Кроме того, американцы ответили, что не прекратят полеты.

14 марта над Черным морем американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским истребителем Су-27.

Военно-воздушные силы США говорят, что во время перехвата истребитель РФ повредил американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось уничтожить.

В то же время Москва утверждает, что ее истребители “не вступали в контакт” с беспилотником, а БПЛА “летел с нарушениями”.

Источник: телемарафон