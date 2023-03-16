Европа должна быстро обеспечить Украину достаточным количеством качественного вооружения — Шольц

Март, 16 в 15:27

Целью глав государств и правительств европейских стран должно быть обеспечение украинских военных достаточным количеством качественного вооружения.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.

Он отметил, что Украине срочно нужны боеприпасы для борьбы с российскими оккупантами, поскольку поставки начали замедляться.

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– Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами, – подчеркнул Шольц.

Также канцлер отметил, что страны Евросоюза должны гарантировать бесперебойные поставки вооружений для Украины.

– Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью, – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что Германия планирует наращивать производство боеприпасов и мощности по ремонту оружия, чтобы поддерживать украинскую армию в борьбе с агрессией РФ.