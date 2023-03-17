США изучают дальнейшее использование беспилотников над Черным морем — CNN

Март, 17 в 8:01

После инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, власти США оценивают целесообразность продолжения полетов БПЛА над Черным морем.

Об этом сообщает CNN.

Пока США не прекратили полеты. К примеру, уже после инцидента в тот же район Черного моря был отправлен еще один MQ-9 Reaper.

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В то же время чиновники на условиях анонимности сообщили, что власти внимательно изучают маршруты и размышляют о снижении рисков.

Военные в США обеспокоены тем, что уменьшение активности БПЛА над Черным морем повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Тем не менее, остаются другие методы – такие как спутники-шпионы.