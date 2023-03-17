Март, 17 в 2:49

Парламент Молдовы во втором чтении и окончательно одобрил законопроект, который меняет в Конституции и законах республики все словосочетания “молдавский язык” на “румынский язык”.

Об этом пишет NewsMaker.

Проект закона был предложен правящей партией Действие и Солидарность (PAS). Мотивацией для таких изменений в партии называли то, чтобы законодательство Молдовы соответствовало решению Конституционного суда. КС Молдовы еще в 2013 году постановил, что Декларация о независимости Молдовы преобладает над текстом Конституции, а в этом документе указан именно румынский язык.

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Предложение вызвало недовольство среди политической оппозиции, которую составляют социалисты и коммунисты.

Во время заседания парламента оппозиция пыталась исключить проект закона из повестки дня и выходили к трибуне парламента с криками “Отставка!” и с плакатами с призывами провести референдум по этому вопросу.

В начале марта парламент Молдовы проголосовал за этот законопроект в первом чтении.

Справочно

Лингвисты считают молдавский язык одним из названий румынского языка, который распространен в Молдове. Специалисты, как правило, не выделяют молдавский как отдельный язык и считают его диалектом дакорумынского языка.

По мнению лингвистов, молдавский язык похож на диалекты северо-востока Румынии, но обе страны используют один и тот же литературный стандарт.

Фото: скриншот из видео / Parlamentul Republicii Moldova