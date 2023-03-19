Март, 18 в 22:26

Администрация президента США незаметно для всех возобновила депортацию россиян в Россию, что указывает на изменения в позиции Вашингтона, поскольку после вторжения РФ в Украину такая депортация была приостановлена.

Об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что об этом стало известно неожиданно, когда молодой россиянин, который приехал в США, спасаясь от попыток Владимира Путина мобилизовать граждан для участия в боевых действиях против Украины, был внезапно депортирован в выходные из США обратно в Россию.

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По данным издания он был среди нескольких российских просителей убежища, многие из которых добрались до США за последний год, и теперь боятся, что американское правительство вернет их в Россию, где им грозит тюрьма или быстрая отправка на передовую.

— Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) по-прежнему привержена обеспечению соблюдения иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. ICE содействует перемещению и высылке неграждан с помощью коммерческих авиалиний и чартерных рейсов в поддержку требований миссии, — заявило федеральное агентство на этой неделе.

В ведомстве добавили, что осуществляют высылку в страны, включая Россию, “в соответствии с правилами высылки из страны”.

Новости о возобновлении депортации в Россию появились чуть более года спустя после сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, Украину и семь других стран Европы на время нападения России на Украину. The Guardian указывает, что пока неизвестно, когда именно возобновились депортации в РФ.

Мигранты из России приезжали в США, думая, что они могут просить убежища и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции правительства. Теперь очевидное изменение политики привело в замешательство мигрантов и их защитников, у которых осталось мало времени на планирование, пишет издание.

Дженнифер Скарборо, адвокат из Техаса, среди клиентов которой четыре россиянина, проникшие в США через границу из Мексики и попросившие убежища, — одна из тех, кто столкнулся с путаницей в политике. При подаче прошения о предоставлении убежища эти мужчины ссылались на страх быть призванными на войну.

Скарборо сказала, что сотрудники ICE сообщили ей, что один из ее клиентов был депортирован в выходные, и она объяснила, что его юридический статус и статус резидента означают, что она не сомневается, что он был доставлен в Россию.

— Я не знаю, что с ним будет дальше. Россия невероятно громко заявила о своих чувствах к оппозиции. Один тот факт, что они бежали из России, чтобы приехать в США, ставит их под угрозу, — сказала Скарборо.

Двое других клиентов Скарборо остаются юридически неопределенными, поскольку у них фактически нет вариантов в их просьбах о предоставлении убежища. Эти мужчины заявили во время бесед с The Guardian по поводу “обоснованных опасений” — встреч с сотрудниками иммиграционной службы, где просители убежища должны объяснить, что существует “значительная вероятность” преследования или пыток в случае возвращения домой.

По словам Скарборо, сотрудники иммиграционной службы постановили, что страх призыва не соответствует критериям для определения “достоверного страха”, и каждый из них подал апелляцию иммиграционному судье, который согласился с тем, что они не соответствуют критериям.

Скарборо сказала, что эти двое мужчин не знали, что у них было всего семь дней на то, чтобы подать запрос на новое “собеседование по поводу обоснованных опасений” после решения судьи. Эти двое мужчин не подали запрос до истечения этого срока, поэтому они не смогли пройти новое собеседование, сказала Скарборо.

В настоящее время эти двое мужчин ожидают решения о высылке — то есть они могут быть депортированы в Россию в любой момент. Один из них в настоящее время находится в иммиграционной тюрьме в Луизиане, а другой был освобожден после голодовки, сказала Скарборо.

Один из трех оставшихся в США клиентов Скарборо в этой ситуации все же успел вовремя подать документы — и впоследствии получил возможность пройти новое собеседование по поводу “обоснованных опасений”. По словам Скарборо, во время второго собеседования сотрудники иммиграционной службы определили, что страх быть призванным в армию является обоснованным заявлением о предоставлении убежища, подтверждающим “достоверные опасения”.

Хотя получение заключения о наличии обоснованных опасений является лишь начальным шагом в потенциально успешном рассмотрении ходатайства о предоставлении убежища, оно важно для просителей убежища, поскольку иммиграционные службы в основном отпускают мигрантов, отвечающих этим критериям, по мере прохождения ими процесса подачи заявления, пояснила Скарборо.

— Бегство от призыва в армию на самом деле может быть обоснованным ходатайством о предоставлении убежища, — сказала Скарборо, позже добавив, что не понимает, как возобновление депортационных рейсов согласуется с позицией США в отношении России.

Между тем, ICE ответил в комментарии Guardian, что иммиграционное законодательство США позволяет негражданам добиваться освобождения от высылки — включая процедуру обоснованных опасений. Однако, как только все надлежащие процедуры и апелляции будут исчерпаны, и неграждане останутся под действием окончательного приказа об удалении от иммиграционного судьи, сотрудники ICE могут осуществить высылку.