Март, 18 в 23:08

Двое республиканцев, которые являются потенциальными кандидатами в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, 17 марта четко заявили, что они не согласны с губернатором Флориды Роном ДеСантисом, который также баллотируется на выборах 2024 года, в вопросе войны России в Украине.

Бывший вице-президент США Майк Пенс и губернатор Нью-Гемпшира Крис Сунуну выступили против комментариев ДеСантиса, назвав вторжение “территориальным спором”, который не является “жизненно важным” национальным интересом для США.

На внешнеполитическом форуме с сенатором Джонни Эрнстом в Де-Мойне, штат Айова, Пенс повторил свои замечания, отвергая характеристику ДеСантиса, заявив, что “война в Украине — это не территориальный спор; это российское вторжение”.

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В статье, опубликованной в субботу в Washington Post, Сунуну заявил: “Мы должны быть вместе с нашими союзниками по всему миру в борьбе с агрессивными и опасными режимами, которые угрожают свободе, где бы они ни находились”.

ДеСантис осудил “виртуальное финансирование конфликта администрацией Байдена”.

Но Сунуну утверждает, что цена отказа от Украины будет намного выше.

— Никогда не должно быть пустых чеков, когда речь идет о государственном финансировании, и все налоговые средства должны расходоваться и учитываться с умом. Однако цена, которую Соединенные Штаты платят сегодня в Украине, намного меньше, чем цена, с которой мы столкнемся, если Путин продолжит свой поход на запад, угрожая суверенитету и безопасности НАТО, — написал он.

Пенс и Сунуну также утверждают, что поддержка Украины является четким сигналом для Китая.

— Когда мы думаем о нашем самом большом и важном стратегическом вызове, которым является Китай, лучший способ послать сообщение Китаю о его военных амбициях — это увидеть, как свободный мир решительно выступает за суверенитет народа Украины, — сказал Пенс.

Сунуну предупредил, что президент Китая Си Цзиньпин “наблюдает”, и сказал, что отказ от Украины “пошлет безошибочный сигнал диктаторам, что Соединенные Штаты не стоят на стороне своих союзников и не выступают за расширение свободы”.

Он добавил, что некоторые из его коллег-республиканцев “потеряли моральные ориентиры во внешней политике”, и сказал, что “как республиканцы, мы должны поддерживать свободу, а не отказываться от нее”.