Главы МИД G7 осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей

Март, 19 в 15:48

Министры иностранных дел стран G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель осудили испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР. По их мнению, такие действия подрывают Северной Кореи региональный и международный мир и безопасность.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

– Мы подтверждаем требование, чтобы Северная Корея полностью отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет. Мы призываем Северную Корею вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения по диалогу, выдвинутые Японией, США и Южной Кореей, — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрого и объединенного ответа со стороны международного сообщества, включая серьезные меры со стороны Совета безопасности ООН.

Сейчас смотрят

Напомним, 18 февраля Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности после того, как США и Южная Корея объявили о предстоящих совместных военных учениях.

9 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря.

Утром 19 марта КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты малой дальности со своего западного побережья в сторону Японского моря