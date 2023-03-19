Март, 19 в 1:08

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак объявил о планах создать новую военную базу в Олецко, вблизи границы с Калининградской области России.

Как пишет WRpost, министр Блащак подчеркнул, что это не только будет способствовать укреплению безопасности региона, но и даст толчок экономического характера.

— Я являюсь министром национальной обороны уже более пяти лет и почти год — заместителем премьер-министра. За это время мы многое сделали для безопасности нашей родины. Наша деятельность направлена на сдерживание, — сказал политик в самом начале встречи.

Позже на встрече Мариуш Блащак объявил, что в Олецко будет создана военная часть.

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— У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана военная часть. Воинская часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства, поскольку мы должны рассматривать этот вопрос в этих терминах, но это также означает важный экономический стимул для города, для воеводства. Воинская часть — это всегда (…) благо для местного сообщества, — подчеркнул Мариуш Блащак.

Как заявил политик, уже в апреле земля, приобретенная в сотрудничестве с местным самоуправлением и Министерством сельского хозяйства, будет использована для строительства воинской части.

— Сначала мы начнем с временной инфраструктуры, но начнем быстро, потому что мы хотим быстро добиться эффекта военной части. И это будет не просто воинская часть, потому что это будет эскадрон, который войдет в состав Первой Варминской артиллерийской бригады. Командование этой бригады находится в Венгожево, — сообщил Мариуш Блащак.

Во время встречи министр национальной обороны также рассказал о закупках, сделанных в последние месяцы для армии, которые напрямую влияют на возможности Польши по сдерживанию РФ.