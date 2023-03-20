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Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет Credit Suisse, оказавшийся на грани банкротства

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет Credit Suisse, оказавшийся на грани банкротства
Фото: Getty Images

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет второй по размерам банк страны Credit Suisse, который оказался на грани банкротства, что могло бы поставить под угрозу устойчивость всей мировой финансовой системы.

О сделке объявили 19 марта после длительных переговоров представители швейцарского центрального банка и правительства страны. Власти окажут содействие UBS. Центробанк выделит банку около 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) для поддержания ликвидности.

— Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе, — заявили в Центробанке.

О проблемах Credit Suisse сообщалось уже длительное время, очередным ударом по банку стали недавние банкротства крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature.

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Источник: Reuters
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