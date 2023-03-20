Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет Credit Suisse, оказавшийся на грани банкротства
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет второй по размерам банк страны Credit Suisse, который оказался на грани банкротства, что могло бы поставить под угрозу устойчивость всей мировой финансовой системы.
О сделке объявили 19 марта после длительных переговоров представители швейцарского центрального банка и правительства страны. Власти окажут содействие UBS. Центробанк выделит банку около 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) для поддержания ликвидности.
— Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе, — заявили в Центробанке.
О проблемах Credit Suisse сообщалось уже длительное время, очередным ударом по банку стали недавние банкротства крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature.
Ранее финансовый аналитик Сергей Фурса рассказал, коснутся ли Украины проблемы швейцарского банка.