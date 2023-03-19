Союзники и соперники Трампа среди республиканцев стали на его защиту после того, как экс-президент заявил о возможном аресте

Март, 19 в 10:02

Некоторые потенциальные соперники Дональда Трампа, вероятные кандидаты на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2024 году, стали на его защиту после того, как 45-й президент заявил, что ожидает ареста во вторник, 21 марта.

Об этом пишет The Guardian.

— Идея выдвинуть обвинения бывшему президенту Соединенных Штатов вызывает у меня глубокую тревогу, как и у десятков миллионов американцев, — сказал бывший вице-президент Майк Пенс, который, как многие ожидают, будет потенциальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии на следующих выборах.

Издание отмечает, что такая реакция подчеркивает политические риски, с которыми сталкиваются потенциальные оппоненты, стремящиеся убедить избирателей в том, что пришло время уйти от бывшего президента, но вынуждены мириться с тем, что он остается самой популярной фигурой в партии.

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Среди тех, кто встал на защиту Трампа, был также спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, который заявил, что возможное обвинение будет “возмутительным злоупотреблением властью со стороны окружного прокурора, который позволяет насильственным преступникам уйти, пока он преследует политическую месть” Трампу.

Маккарти сказал, что поручит соответствующим комитетам Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, “немедленно расследовать, используются ли федеральные средства для подрыва нашей демократии через вмешательство в выборы с политически мотивированным преследованием”.

Предшественница Маккарти на посту спикера, демократка Нэнси Пелоси, заявила в своем заявлении, что “объявление бывшего президента сегодня утром безрассудно: он делает это, чтобы оставаться в новостях и разжигать волнение среди своих сторонников”.

— Он не может скрыться от своих нарушений закона, неуважения к нашим выборам и призывов к насилию, — отметила она.

В субботу, 18 марта, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе его арестуют.

Официальных комментариев прокуратура Манхэттена на этот счет не давала, как и представители экс-президента США.

Агентство Associated Press сообщает, что это может быть дело о выплате денег “за молчание” женщинам, утверждавшим, что они имели сексуальные контакты с Трампом. Речь идет о нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил $280 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, чтобы они публично не рассказывали о романах с политиком. Дэниелс, в частности, получила $130 тыс. из этой суммы.

В ходе показаний Коэн заявил, что сделал это по указанию Трампа. Последний тогда как раз проводил президентскую кампанию и не хотел скандалов.

Расходы на выплаты за молчание женщин затем были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Платежи классифицировали как плату за юридические услуги. Коэн ранее признал себя виновным в этом деле, получил тюремный срок и был дисквалифицирован.