Март, 19 в 22:10

Польша будет вынуждена вступить в войну с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский, пишет WP.

— Если Украина не сможет защитить свою независимость, то мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши высшие ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора, — заявил Рощишевский, комментируя решение властей передать Украине МиГ-29.

В свою очередь посольство Польши во Франции прокомментировало заявление Рощишевского, отметив, что некоторые СМИ неправильно его интерпретируют.

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— Тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было ни одного объявления о прямом участии Польши в войне, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины — возможность России атаковать или вовлечь в войну балтийские страны и Польшу, — говорится в сообщении посольства.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал всех граждан учиться пользоваться оружием.

Также он заявил, что Польша должна иметь настолько сильную армию, “чтобы она имела достаточную силу сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать”.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что из-за риска начала войны с РФ Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.