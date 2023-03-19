Март, 19 в 0:05

В ближайшие месяцы НАТО планирует активизировать усилия по накоплению техники вдоль границы военно-политического союза (граница РФ и Беларуси) и выделению десятков тысяч военнослужащих, которые могут поспешить на помощь союзникам по первому требованию.

Как пишет Politico, этот шаг призван остановить Россию от расширения войны за пределы Украины.

Однако, чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры — и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

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Поскольку страны уже обеспокоены своими собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса.

— Если бы не было кого-то, кто устраивал бы этот обед и говорил всем, что принести, то все принесли бы картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевы и их легко достать, — сказал Джеймс Джей Таунсенд-младший, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО.

Он добавил, что “нации, скорее всего, принесут картофельные чипсы”.

Это проблема, с которой НАТО сталкивалась в прошлом, и которая, как опасаются эксперты, может стать постоянной проблемой для западного альянса, поскольку война России против Украины затягивается на второй год. В то время как США и ЕС разрабатывают планы по быстрому получению большего количества оружия, процесс пополнения запасов неизбежно займет время.

Это может нанести ущерб стремлениям НАТО, отмечает Politico. Этой весной военные лидеры представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть то, как альянс защищает 1 миллиард своих граждан.

Ожидается, что численность войск будет значительной: официальные лица говорят о том, что для реализации новой модели потребуется до 300 тыс. военнослужащих НАТО. Это означает много координации и уговоров.

— Я думаю, что вам нужны силы, чтобы противостоять реалистичной России, — сказал один высокопоставленный военный чиновник НАТО, подчеркнув необходимость значительно “больше войск” и особенно больше сил в “готовности”.

Натиск на “готовность”

Существует несколько уровней “готовности”, указывает Politico.

Первый уровень — который может состоять примерно из 100 тыс. солдат, готовых к переброске в течение 10 дней — может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы), сказал Генрих Браусс, бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию сил. В их состав также могут войти многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовый к развертыванию из таких стран, как Германия, в срок от 10 до 30 дней.

Но процесс может оказаться сложным, поскольку для столь быстрой переброски, даже в течение месяца, требуется много людей, оборудования и подготовки — и много денег.

Некоторые военные должны будут активизировать свои усилия по призыву. Многие союзники должны будут увеличить расходы на оборону. И всем придется покупать больше оружия, боеприпасов и оборудования.

Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, говорит, что “готовность” — это “по сути, все ли у вас есть, что должно быть для выполнения задачи, поставленной перед подразделением определенного размера?”.

— Артиллерийскому батальону для поддержания своего уровня мастерства необходимо делать Х выстрелов в год в целях планирования, — сказал он.

В то время как танковому батальону необходимо поражать цели, реагировать на различные ситуации и “демонстрировать мастерство в движении, днем и ночью, поражая движущиеся цели”.

— Все это очень сложно… Очевидно, что это требует времени, и это также дорого, — сказал он, указав на необходимость наличия полигонов и боеприпасов, а также поддержания квалификации при смене личного состава.

И это если страны вообще смогут найти компании, способные быстро производить качественные боеприпасы.

— У нас есть тенденция пытаться запасать боеприпасы по дешевке… Это просто крайне неадекватно… Я думаю, что проблемы, с которыми сталкиваются наши союзники по НАТО, еще более остры, потому что многие из них часто полагаются на США как на некую опору, — говорит Стейси Петтиджон, директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, между тем, неоднократно заявлял, что в последние месяцы союзники активизировали работу по производству — и что альянс работает над новыми требованиями к запасам боеприпасов.

Но он также признал наличие проблемы, отмечает издание.

— Нынешние темпы потребления по сравнению с нынешними темпами производства боеприпасов не являются устойчивыми, — сказал он в начале марта.

Большая проверка

Когда военные планы НАТО будут готовы, столицам будет предложено высказать свое мнение — и в конечном итоге предоставить войска, самолеты, корабли и танки для различных частей плана.

Испытание для НАТО наступит этим летом, когда лидеры 30 стран-членов союза встретятся в Литве.

— Мы спрашиваем у стран — на основе выводов, которые мы имеем по трем региональным планам — что нам нужно, чтобы сделать эти планы … выполнимыми, — сказал высокопоставленный военный чиновник НАТО, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатное планирование.

Он добавил, что, по его мнению, “самое сложное — это закупки”.

Некоторые союзники уже признали, что для удовлетворения потребностей НАТО потребуется гораздо больше инвестиций.

— Необходима большая скорость, будь то в плане материальных средств, персонала или инфраструктуры, — заявил газете Bild am Sonntag немецкий полковник Андре Вюстнер, глава независимой Ассоциации вооруженных сил.

Немецкие военные, например, выполняют возложенные на них задачи, сказал он, “но это ничто по сравнению с тем, что нам придется вносить в НАТО в будущем”.

И хотя Берлин сейчас располагает широко разрекламированным фондом модернизации в €100 млрд для обновления вооруженных сил Германии, ни один цент из этих денег до сих пор не был потрачен, заявила ранее на этой неделе парламентский уполномоченный по делам вооруженных сил Германии Ева Хёгль.

В основе проблемы готовности лежат спорные дебаты об инвестициях в оборону.

В 2014 году лидеры стран НАТО обязались стремиться к тому, чтобы в течение десятилетия тратить на оборону 2% от своего экономического производства. На саммите в Вильнюсе в июле лидеры должны будут принять решение о новой цели.

По словам одного из высокопоставленных чиновников НАТО, “центр тяжести” в дебатах сейчас находится на уровне двух процентов, но при этом он предупредил, что “двух процентов будет недостаточно для всех”.

Второй вопрос — это баланс взносов. Официальные лица и эксперты ожидают, что большая часть войск высокой степени готовности поступит от европейских союзников. Но это означает, что европейским столицам придется активизироваться, пока Вашингтон размышляет над тем, как ответить на вызовы со стороны Китая.

Реакция покажет, насколько серьезно НАТО настроено соответствовать его амбициям.

— Трудно убедиться, что ты остаешься на вершине военной игры в мирное время, когда нет угрозы, — сказал Таунсенд, бывший американский чиновник.

НАТО, по его словам, находится “в середине” стресс-теста.

— Мы все говорим правильные вещи. Но сможем ли мы в конце концов сделать то, что нужно? — добавил он.

Джеймс Джей Таунсенд-младший считает, что странам НАТО надо не пытаться избежать наказания “за то, что принесли картофельные чипсы на вечеринку”, а действительно начать действовать.