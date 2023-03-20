Российская шпионская сеть действовала в Польше с недавних пор – Жарин

Март, 20 в 16:00

Шпионская сеть РФ, которая, вероятно, готовила диверсии в Польше и следила за железнодорожными маршрутами транспортировки оружия в Украину, действовала в стране с недавних пор. По этому делу возможны очередные задержания.

Об этом сообщил госсекретарь Совета министров Польши Станислав Жарин.

— Однозначно, мы имеем дело не с постоянной деятельностью, которая должна была бы продолжаться с начала войны, это началось недавно, — отметил Жарин.

В то же время, он заверил, что польские спецслужбы обнаружили деятельность этой группы на раннем этапе, поэтому удалось нейтрализовать наибольшую угрозу.

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Жарин сообщил, что польские спецслужбы не отмечают каких-либо нанесенных потерь в результате деятельности группы. В то же время он сообщил, что это дело “очень динамичное”.

— Мы не исключаем потребности очередных арестов, поскольку осознаем, что доказательства по этому делу огромные, они еще анализируются, и мы увидим, к чему придут службы, расследуя это дело, — констатировал представитель польского правительства.

В этом контексте он отметил, что главной целью России в Польше является торможение польско-украинского сотрудничества и военной помощи Запада, чем занималась разоблаченная шпионская сеть.

– Стратегической целью России является дестабилизация путей поставок западного вооружения в Украину, – констатировал Жарин.

Он также отметил, что польские спецслужбы сами обнаружили российских шпионов без участия спецслужб других стран.

Фото: PAP