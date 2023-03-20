Великобритания готова передать Польше истребители на замену отправленных Украине МиГ-29

Март, 20 в 15:56

Великобритания готова помочь Польше заполнить пробелы в противовоздушной обороне, которые возникли из-за решения Варшавы отправить часть истребителей МиГ-29 Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи, пишет TVN24.

По его словам, намерение Польши передать истребители МиГ-29 является “великим моментом”. По его мнению, это также является лучшим решением для украинцев, ведь “им нужны самолеты, которые они уже знают”.

Сейчас смотрят

— Мы очень положительно отнесемся к просьбе Польши заполнить пробелы. Мы сделали это, когда Варшава впервые поставила танки Т-72 в Украину, и мы отправили танки Challenger 2 в Польшу. То же самое касается и истребителей, — сказал Гиппи.

В то же время он добавил, что пока такого запроса от поляков не поступало.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 уже в ближайшие дни.

17 марта правительство Словакии одобрило отправку Украине истребителей МиГ-29. Воздушные силы ВСУ получат от этой страны 13 самолетов.

Источник: TVN24