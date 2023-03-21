Моравецкий сравнил Германию с Гамлетом, потому что та “много колеблется”
Весь цивилизованный мир объединился ради победы Украины в войне, которую развязала Россия. В то же время до сих пор есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего — Германия.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гейдельберг.
— Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: Германия — это Гамлет. Потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра, — сказал он.
Моравецкий также отметил, что российский диктатор Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину, потому что думал, что Европа “ленивая и слабая”.
— Спустя год мы видим, что он ошибался, по крайней мере частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила, — подчеркнул он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что партнеры должны предоставить Украине достаточно военной поддержки, чтобы она смогла вытеснить Россию со всей своей территории.
Источник: выступление Моравецкого в университете Рупрехта-Карла