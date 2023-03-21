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Венгрия заявила, что не блокировала совместное заявление ЕС по ордеру на арест Путина

Бедрак Виктория, редактор ленты
Венгрия заявила, что не блокировала совместное заявление ЕС по ордеру на арест Путина
Фото: Pixabay

Венгрия отрицает информацию агентства Bloomberg о том, что она заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолай, пишет The Eastern Gerald.

— Правда заключается в том, что Венгрия объявила такую позицию высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает никоим образом его комментировать, — сказал он.

Представитель МИД Венгрии также добавил, что Будапешт не будет возражать, если Боррель или любая из стран ЕС решат выступить с заявлением по этому поводу.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венгрия заблокировала соответствующее заявление стран-членов ЕС. Из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обнародовал заявление от своего имени, в котором решение МУС “принял к сведению”.

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Источник: The Eastern Gerald

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