Венгрия заявила, что не блокировала совместное заявление ЕС по ордеру на арест Путина

Март, 21 в 9:59

Венгрия отрицает информацию агентства Bloomberg о том, что она заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолай, пишет The Eastern Gerald.

— Правда заключается в том, что Венгрия объявила такую позицию высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает никоим образом его комментировать, — сказал он.

Представитель МИД Венгрии также добавил, что Будапешт не будет возражать, если Боррель или любая из стран ЕС решат выступить с заявлением по этому поводу.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венгрия заблокировала соответствующее заявление стран-членов ЕС. Из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обнародовал заявление от своего имени, в котором решение МУС “принял к сведению”.

Источник: The Eastern Gerald