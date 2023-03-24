Март, 23 в 23:15

Глава правительства Италии, премьер-министр Джорджа Мелони эмоционально раскритиковала слова итальянского депутата о нежелании поддерживать Украину оружием.

Запись от 22 марта была опубликована на сайте правительства Италии.

Депутат от партии Движение пяти звезд Элиза Скуттелла заявила, что выступая за увеличение военной помощи Украине, Джорджа Мелони втягивает Италию в гонку вооружений.

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— Уважаемая Элиза Скутелла говорит “остановитесь”. Думаю, вам нужно это сказать Путину, уважаемая! Я удивлена, что она говорит это нам, потому что, возможно, это предательство нашей позиции. Потому что это называется — “позволить вторжение в Украину”. Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы спутать слово “вторжение” со словом “мир”, — сказала Мелони.

Она добавила, что верит, что страны Запада, в том числе и Италия, не должны одобрять российское вторжение в Украину.

Джорджа Мелони считает правильным иметь наработки по будущему мирному плану и прекращению конфликта, но ситуация вокруг российско-украинской войны намного сложнее, чем ее выставляют в свете пропаганды.

— Какими, по вашему мнению, должны быть условия, когда мы садимся за стол переговоров? Мы должны или не должны требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Вы считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины, или как? Или вы считаете, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала и провела на них “референдумы” о самоопределении. Да или нет?” — эмоционально выступила глава правительства Италии.

Она добавила, что хочет услышать от депутата конкретное решение, если речь идет о мирных переговорах.

— Поскольку все остальное — это пропаганда, которая паразитирует на суверенной нации свободных людей и международном праве, — завершила она свою речь.

На своей странице в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал выступление итальянского премьера “мощным”.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения России премьер-министр Италии заявила, что свободный мир в долгу перед украинцами, которые борются за защиту европейских ценностей.

Перед этим, 21 февраля, Джорджа Мелони посетила Киев, Ирпень и Бучу, а также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.