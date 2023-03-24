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Факты / Світ

Режим Путина не получит от Китая той помощи, на которую надеялся — представитель ГУР

Илья Нежигай, редактор ленты
Андрій Юсов
Фото: УНИАН

Россия не получила ожидаемую помощь от Китая, поскольку официальный Пекин более заинтересован в обеспечении собственных интересов.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, Китай будет больше помогать самому себе и защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сфере безопасности.

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— Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режиму Путина, мы не можем. Понятно, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы хотели бы от ряда стран видеть более решительную политику в контексте осуждения российской агрессии, поддержания международного права и защиты устава ООН. Но в целом, думаю, что режим Путина не получит той помощи, на которую надеялся, — сказал он.

Напомним, 22 марта завершился визит китайского лидера Си Цзиньпин в Россию, где он в течение трех дней проводил переговоры с президентом России Владимир Путиным.

Ранее западные СМИ писали, что после визита в Москву лидер КНР Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому. Впрочем, пока этого так и не произошло.

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