Трамп создал ошибочные ожидания, заявив о своем возможном аресте — прокуратура Манхэттена
Бывший президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение своих сторонников, когда в минувшую субботу объявил о том, что ожидает ареста во вторник, 21 марта, заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.
Брегг также назвал требования лидеров Республиканской партии в Палате представителей получить его показания по этому делу — “незаконным вторжением” в расследование.
Окружной прокурор Манхэттена отверг аргументы законодателей, что судебное преследование Трампа является политически мотивированным.
– Если в итоге ему будут предъявлены обвинения, это произойдет потому, что этого требует верховенство закона и добросовестное исполнение обязанностей окружного прокурора, – заявил Брэгг.
Напомним, недавно 45 президент США Дональд Трамп утверждал, что во вторник, 21 марта, его арестуют.
Соответствующее заявление появилось в социальной сети Трампа Truth Social.