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Факты / Світ

Трамп создал ошибочные ожидания, заявив о своем возможном аресте — прокуратура Манхэттена

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Дональд Трамп
Фото: Dreamstime

Бывший президент США Дональд Трамп ввел в заблуждение своих сторонников, когда в минувшую субботу объявил о том, что ожидает ареста во вторник, 21 марта, заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Брегг также назвал требования лидеров Республиканской партии в Палате представителей получить его показания по этому делу — “незаконным вторжением” в расследование.

Окружной прокурор Манхэттена отверг аргументы законодателей, что судебное преследование Трампа является политически мотивированным.

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– Если в итоге ему будут предъявлены обвинения, это произойдет потому, что этого требует верховенство закона и добросовестное исполнение обязанностей окружного прокурора, – заявил Брэгг.

Напомним, недавно 45 президент США Дональд Трамп утверждал, что во вторник, 21 марта, его арестуют.

Соответствующее заявление появилось в социальной сети Трампа Truth Social.

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Источник: Reuters
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