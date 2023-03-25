Март, 25 в 1:10

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что “дружба” между Китаем и Россией имеет пределы, и что Европа должна приветствовать любые попытки Пекина дистанцироваться от войны Москвы после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, слова которого приводит The Guardian.

Он сказал, что Китай “не пересек ни одной красной линии для нас”, добавив, что предложения Пекина о прекращении войны свидетельствуют о том, что он не хочет полностью сближаться с Россией.

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Хотя Китай установил тесные экономические и дипломатические связи с Россией, он не создал военного союза с Москвой и не поставлял ей оружие, чтобы помочь в войне в Украине, сказал Боррель.

— Эта безграничная дружба, кажется, имеет определенные пределы, — сказал он.

Он сказал, что Китай “не пересек ни одной красной линии для нас”, добавив, что предложения Пекина о прекращении войны свидетельствуют о том, что он не хочет полностью сближаться с Россией. По его словам, Китай хочет играть роль “фасилитатора”, а не посредника.

ЕС должен приветствовать это, сказал Боррель, даже если западные чиновники четко дали понять, что не рассматривают инициативу Пекина как полноценный мирный план.

Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, “Китай выступает в роли, которую, по моему мнению, мы должны продвигать”, сказал он.