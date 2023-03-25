Март, 25 в 19:07

Президент России Владимир Путин хочет убедить западные страны, что стремится одержать победу в Украине путем изнурительной войны на истощение, в которой он якобы сможет обогнать всех своих противников.

С такой точкой зрения в колонке на сайте The Wall Street Journal выступил бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления Дуглас Лондон, который преподает разведку в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) и является ученым-нерезидентом Института Ближнего Востока.

По его словам, сегодня США поставляют оружие Украине удивительно медленными темпами, возможно, опасаясь спровоцировать катастрофическую российскую эскалацию.

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— Создается впечатление, что Вашингтон играет прямо на руку Путину. Но, возможно, не все так, как кажется. Если я чему-то и научился за десятилетия работы русскоязычным оперативным сотрудником ЦРУ, работавшим против кремлевских спецслужб, так это тому, что нужно с опаской относиться ко всему, что тебе показывают. Мне кажется, что это слишком удобная версия для Москвы, и она опровергается фактами, — пишет Дуглас Лондон.

По его мнению, Путин ведет себя так, будто он не верит, что сможет выжить, если выйдет из этого конфликта.

Но в действительности российско-украинская война имеет экзистенциальное значение только для украинской стороны.

— Украинцы пострадают от культурного геноцида и военных преступлений, если сдадутся. Россия может уйти без серьезных последствий за пределами своих границ, и Путин это знает. Он не может позволить себе, чтобы российский народ понял, что он не только смог преодолеть поражение, но и вообще не должен был воевать, — пишет эксперт.

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что абсолютно неясным остается то, что решение, которого действительно хочет Кремль, это война на истощение.

— Может ли кто-нибудь, даже Путин, представить себе, что украинцы сдадутся? Если они потеряют внешнюю поддержку, они все равно столкнутся с экзистенциальной угрозой. Представляется вероятным, что Украина будет сражаться столько, сколько сможет, даже если конфликт перерастет в партизанскую войну на оккупированных улицах, — отмечает он.

По мнению эксперта, Путин должен учитывать это.

Он напомнил, что год назад глава Кремля сделал неверную ставку, ожидая, что решимость Украины быстро ослабнет, когда российские войска начнут наступать.

— Хотя он создает образ несгибаемого человека, Путин, похоже, все еще мыслит как офицер разведки. Они редко совершают одну и ту же ошибку дважды, особенно когда их поставили в неловкое положение. Если бы он действительно был настолько безрассуден и слеп к реальности, как его иногда изображают, российские войска не были бы выведены из окрестностей Киева год назад. Путин показал, что он сгибается, когда сталкивается с серьезными последствиями, — пишет Дуглас Лондон.

По его мнению, это именно то, что может повлечь за собой длительная война. И, возможно, Владимир Путин не будет горевать о тяжелых потерях, однако это вызывает смущение в Кремле и подрывает представление о силе и военной доблести, отмечает эксперт.

— По мере того, как российские ряды будут редеть, он будет испытывать все большее давление с целью расширить мобилизацию за пределы сельских и этнических общин, на которые он ориентировался, чтобы оградить свою городскую политическую базу от последствий войны, — пишет он.

Дуглас Лондон считает, что пока некоторые насмехаются над эффективностью западных экономических санкций, Москва неистово работает над укреплением рубля и поиском альтернативных потребителей для экспорта энергоносителей, от которого отказалась большая часть Европы.

— Но это все равно означает снижение прибыли, поскольку Россия заманивает клиентов все более низкими ценами на нефть и газ. По мере продолжения войны Путину будет все труднее выбирать между финансированием конфликта и улучшением экономики. И какие бы военные поставки Россия ни запрашивала у Китая, Ирана и Северной Кореи, это вряд ли благотворительные пожертвования — здесь нет диктаторских скидок, — отмечает он.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, даже рублевые переводы от новых торговых партнеров не помогут Путину расплатиться с внешними долгами, хранящимися в долларах США. А уменьшение доходов приводит к сокращению ресурсов, которые можно направить тем внутриполитическим союзникам, которые нужны Путину для сохранения контроля.

— Все это говорит о том, что чем дольше длится война, тем хуже для Москвы. Время позволяет Украине развернуть современное оружие, которое сейчас находится в пути, и свежеобученных украинских операторов, возвращающихся с Запада. Больше времени также позволит увеличить производительность цепочек поставок боеприпасов, которые строят США. Суммируйте все это, и Украина, вероятно, получит все необходимое для своего долгожданного контрнаступления, — пишет эксперт.

Дуглас Лондон отмечает, что Владимир Путин все же сможет отразить эти силы, но ставить на карту все, что он может, — чрезвычайно рискованная авантюра.

— Если Украина одержит верх, сможет ли он пережить потерю Крыма и насильственное оттеснение своих войск за пределы России? — ставит риторический вопрос бывший сотрудник ЦРУ.

По его мнению, Путин, скорее всего, не надеется на войну на истощение, но хочет, чтобы мир думал, что он надеется на это. Его кампании по дезинформации направлены на то, чтобы представить себя и Россию сильнее, чем они есть на самом деле.

— Если он столкнется с невыигрышной войной, то лучшее, на что он может надеяться, это скрыть эту слабость и запугать своих противников, чтобы они первыми опомнились. Украина, возможно, не хочет сдаваться, но если внешняя сила сможет выступить посредником в заключении мирного соглашения, то это лучший вариант для Путина. Его открытость к однобокому мирному предложению Китая говорит о том, что он стремится сдаться, имея в руках все еще выгодные позиции, — пишет эксперт.

По мнению Лондона, российский президент больше всего боится, что США и их союзники “нажмут на педаль газа”.

— Давить на российского лидера не лишено риска, но подтверждение его слов скорее ослабит решимость Запада и приведет к эскалации конфликта, приглашая его испытать пороги этой эскалации, — отмечает эксперт.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, необходимо, чтобы США вместо этого постарались сделать войну слишком дорогой для Путина, чтобы устранить любые сомнения в решимости Запада.