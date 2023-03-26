Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие

Бедрак Виктория, редактор ленты
Пентагон
Фото: Depositphotos

После того как Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие, в Минобороны США заявили, что нет никаких признаков того, что РФ готовится применить его по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне добавили, что видели заявления России и будут продолжать следить за ситуацией.

Сейчас смотрят

— Мы не видим никаких причин для корректировки нашей стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне блока НАТО, — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Читайте
Путин, вероятно, хотел дать Беларуси ядерное оружие еще до вторжения в Украину — ISW

Источник: Reuters
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка