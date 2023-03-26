Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие

Март, 26 в 9:41

После того как Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие, в Минобороны США заявили, что нет никаких признаков того, что РФ готовится применить его по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне добавили, что видели заявления России и будут продолжать следить за ситуацией.

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— Мы не видим никаких причин для корректировки нашей стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне блока НАТО, — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.