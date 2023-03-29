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Нет признаков того, что Путин собирается применить ядерное оружие – Белый дом

Илья Нежигай, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США не наблюдают признаков того, что Россия приближается к использованию тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

— Мы наблюдаем за этим, как можем. Мы не увидели никаких движений со стороны Путина в отношении того, что он обещал сделать, — сказал Кирби во время брифинга перед журналистами.

Он добавил, что в Белом доме также нет информации о применении тактического ядерного оружия Россией.

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— И мы не видели никаких признаков того, что господин Путин склоняется, приближается или указывает на какие-либо приготовления к применению тактического ядерного оружия в Украине, — добавил представитель Белого дома.

Заявление представителя администрации президента США появилось после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва заключила сделку о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Российский президент сказал, что Россия пошла на эти шаги после переговоров с беларусским правителем Александром Лукашенко, который, по его словам, “давно поднимал вопрос” о размещении ядерного оружия на территории его страны.

Белорусское Министерство иностранных дел сегодня подтвердило, что разместит у себя российское тактическое ядерное оружие, заявив, что это решение стало ответом на многолетнее давление Запада.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что не будут делиться данными в рамках ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями после заявления России, что она не будет этого делать.

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Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины

Источник: CNBC
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