Кремль делает заявления о ядерном оружии, но признаков намерения его применить нет — Кирби

Март, 30 в 10:33

США продолжают отслеживать ситуацию вокруг заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии, однако не видят признаков подготовки РФ к его применению против Украины.

Об этом сказал на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

– Мы не заметили никаких шагов со стороны Путина в контексте того, что он пообещал сделать. И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине, — сказал он.

Кирби отметил, что США неоднократно предупреждали о серьезных последствиях, если Россия прибегнет к применению ядерных боеприпасов.

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