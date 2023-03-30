Чтобы помочь Украине и пополнить собственные запасы. США увеличат производство 155-мм снарядов в шесть раз

Март, 30 в 8:32

США удвоят ежемесячное производство 155-мм артснарядов до 24 000 к концу года и увеличат его в шесть раз в течение пяти лет.

Об этом сообщил заместитель главы Пентагона по сухопутным войскам Гейб Камарилло, пишет Defense One.

Он отметил, что Минобороны потратит около 1,45 млрд долларов на модернизацию производственных мощностей, чтобы лучше вооружить Украину и пополнить запасы США.

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По словам Камарилло, армия также наращивает производство противотанковых ракет Javelin и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Производство ракет Javelin увеличится более чем вдвое до 330 в месяц, а производство пусковых установок удвоится до 41 в месяц.

Также к 2026 году американцы планируют производить 1110 ракет ракет GMLRS. Это почти вдвое больше, чем сейчас.

В общей сложности США инвестируют в этом году более 2 миллиардов долларов в промышленные объекты, которые используются для производства оружия и боеприпасов.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж с конца марта удвоит поставки ВСУ 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Источник: Defense One