Отношения ЕС с Китаем будут определяться позицией Пекина относительно войны в Украине – фон дер Ляйен

Март, 30 в 14:23

Отношения ЕС с Китаем будут определяться позицией Пекина относительно войны, которую ведет Россия против Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, во время своей речи в Европейском политическом центре.

– У Китая есть ответственность играть конструктивную роль, продвигая справедливый мир. Этот мир может быть справедлив, если он основывается на суверенитете и территориальной целостности Украины. Украина будет определять, что такое справедливый мир, который требует выведения всех захватнических сил, – сказала она.

Как известно, вскоре фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном намерена посетить Китай.

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– Любой мирный план, который по факту будет консолидировать российскую аннексию, просто не жизнеспособен. В этом отношении мы должны быть откровенными – то, как Китай продолжает действовать относительно путинской войны, будет определяющим фактором для продвижения отношений ЕС с Китаем, – отметила президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен также констатировала, что Китай как постоянный член Совбеза ООН имеет ответственность – защищать принципы и ценности Хартии ООН.

Напомним, Китай заявил, что готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.