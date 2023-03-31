Март, 31 в 20:35

На следующей неделе экс-президент США Дональд Трамп примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк по делу о выплатах бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Об этом в эфире телеканала ABC сообщил один из адвокатов Трампа Джо Такопина.

По словам юриста, 45-й президент США лично приедет в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, ему огласят уголовные обвинения, связанные с фальсификацией налоговой отчетности.

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– На президента не оденут наручники. Что касается фотографии под арестом и проведут ли его публично как преступника, то, как я уже сказал, я уверен, что их (обвинения. – Ред.) будут пытаться сделать так, чтобы получить удовольствие от этого, выставив его на парад, – заявил Такопина.

Также он утверждает, что для защиты Трампа и его самого обвинения стали неожиданностью, а в целом они “беспрецедентный случай в истории” США.

Справка. Обвинение выдвинуто по делу о выплате “денег за молчание” актрисе взрослых фильмов Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Расследование касается самой выплаты и компенсации адвокату Трампа Майклу Коэну.

Ранее сообщалось, что Трамп не пойдет на соглашение со следствием по делу о выплате средств актрисе Сторми Дэниелс и он отрицает свою вину.