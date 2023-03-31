Март, 31 в 17:53

Экс-президент США Дональд Трамп не пойдет на соглашение со следствием по делу о выплате средств актрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты политика утверждают, что “преступления не было”.

Справка. Обвинение выдвинуто по делу о выплате “денег за молчание” актрисе взрослых фильмов Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Расследование касается самой выплаты и компенсации адвокату Трампа Майклу Коэну.

Адвокат бывшего американского президента Джо Такопина заявил, что Трамп был “шокирован” решением суда о предъявлении обвинений и считает это “несправедливостью”.

По словам защитника, Трамп “находится в состоянии, когда он готов бороться с этим”.

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Отвечая на вопрос о том, есть ли шансы, что экс-президент пойдет на соглашение со следствием, Такопина ответил, что Трамп не намерен признавать вину.

– Ноль. Прежде всего, я ни на что не согласен. Но президент Трамп не пойдет на соглашение о признании вины в этом случае. Этого не произойдет. Нет никакого преступления, – сказал он.

Адвокат также прокомментировал вероятный арест экс-лидера США, если суд все же примет такое решение.

Он отметил, что юридическая команда “разрабатывает эту логистику”, но Трамп “не собирался отсиживаться” на своем курорте во Флориде.

Напомним, что Большое жюри (grand jury) на Манхэттене выдвинуло обвинения Трампу. Это впервые в истории США, когда действующему или бывшему национальному лидеру предъявляют уголовные обвинения.