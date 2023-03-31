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Факты / Світ

Новый призыв может уменьшить потенциал РФ для подготовки резервистов к войне в Украине – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
мобілізовані росіяни
Фото: Getty Images

Начало нового периода призыва, даже с незначительно увеличенным количеством призывников, может фактически снизить потенциал РФ для обучения резервистов и другого персонала.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны ISW.

Эксперты считают, что РФ имеет ограниченный учебный потенциал и выделение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить воюющих резервистов и добровольцев.

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Кремль может стремиться к увеличению своего боевого состава в Украине, заставляя призывников весны 2022 года, заканчивающих годовую службу, подписывать военные контракты, как отметили аналитики.

Эти призывники потребуют меньше дополнительной подготовки перед направлением в Украину. В то же время насколько успешными будут такие усилия – неизвестно.

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Источник: ISW
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