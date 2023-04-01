Апрель, 01 в 18:04

Финляндия официально станет членом НАТО в течение ближайших пары недель.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которого цитирует издание Yle.

– Очевидно, Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США. Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО Столтенберга, и он направит нам приглашение. Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО, — сказал он.

Финский глава МИД также отметил, что то, кто поедет подписывать окончательный документ, еще неизвестно, но в любом случае это дело его ведомства.

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Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение своего парламента о ратификации членства Финляндии в НАТО.

Его решение было опубликовано в Официальной газете Турции.

Напомним, турецкий парламент накануне единогласно одобрил членство Финляндии в военном союзе, тем самым завершив процесс ратификации заявки Финляндии в Турции.

При этом Анкара должна еще передать документы о ратификации в Вашингтон.

Турция стала последней страной, которая одобрила членство Финляндии в НАТО.

После соблюдения всех формальностей официальное оформление членства Финляндии в НАТО займет несколько недель.