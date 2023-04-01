Апрель, 01 в 20:06

Министерство обороны США планирует продать Польше за символический $1 доллар 24 истребителя F-22 Raptor.

Об этом сообщает польский портал Defence24.

Поставка самолетов готовилась более года и должна была быть, среди прочего, компенсацией за поставленные Украине польские истребители МиГ-29.

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В Польшу поступят истребители, которые досрочно были сняты с производства.

— К концу 2025 года Польша может стать второй страной в мире после США, которая будет использовать два типа самолетов пятого поколения. Ведь в дополнение к уже приобретенным для польских ВВС самолетов F-35 американцы предложили передать нам 24 самолета F-22A Block 20 Raptor из партии из 32 истребителей, которые, согласно предварительным планам, должны были быть выведены из состава ВВС США и отправлены на базу Дэвис-Монтан в Аризоне, — пишет издание.

Отмечается, что хоть Польша получит самолеты за символический доллар, вся поставка самолетов не обойдется без затрат.

— Прежде всего, необходимо будет заплатить за капитальный ремонт Raptor, поскольку те, что были предназначены для вывода ВВС США, уже не служили в регулярных частях, а использовались в основном для обучения. Ожидается, что Польша также обеспечит средства на вооружение, обучение пилотов и технического обслуживания и подготовку наземной инфраструктуры, — пишет портал.

Американцы уже подсчитали, что это займет около трех лет (включая подготовку пилотов), и что все самолеты F-22 прибудут в Польшу в 2024-2025 гг.

Поставка истребителей будет синхронизирована с поставкой первых шести из 32 заказанных самолетов F-35.

— Таким образом, этот срок является относительно коротким, но следует помнить, что подготовка к передаче началась еще в марте 2022 года (после нападения на Украину), хотя и держалась в секрете, — отмечает издание.

Пребывание самолетов F-22 на тактической авиабазе в Ласках в 2022 году, по сути, имело целью не только усилить операцию НАТО по противовоздушной защите, но и проверить, возможна ли вообще передислокация американских истребителей в Польшу.

Во время пребывания Raptor в 2022 году польско-американская комиссия проверила местную инфраструктуру и признала ее оптимальной для выполнения такой задачи.

Отмечается, что немецкая сторона также участвовала в подготовке к передаче американских самолетов. Так, запасным аэродромом для польских Raptor на случай чрезвычайной ситуации должна стать американская авиабаза Рамштайн в Германии.