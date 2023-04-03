Апрель, 02 в 22:53

Во втором туре президентских выборов в Черногории оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60,1% избирателей.

Как сообщает черногорский общественный вещатель RTCG, такие результаты объявил Центризбирком по результату подсчета 70% бюллетеней.

При этом за действующего президента Мило Джукановича отдало голоса всего лишь 39,9% избирателей.

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Всего в голосовании приняло участие 542 154 избирателя.

Напомним, что в первом туре выборов 19 марта Джуканович получил первое место, набрав 35,37% голосов, тогда как за Милатовича проголосовало всего лишь 28,92% черногорцев.

Джуканович руководил Черногорией на должности президента или премьер-министра в течение 33 лет – с начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Одновременно Джукановичу закидывают обвинения в коррупции и в связи с организованной преступностью.

В свою очередь Якоб Милатович был министром экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии Европа сейчас. Он обещает борьбу с коррупцией, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.